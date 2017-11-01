Daum, Latovlevici'yi Sırp sanıp milli takıma çağırmadı

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor gibi takımları çalıştıran deneyimli teknik adamın, oyuncuyu isminden dolayı Sırp zannettiği, Rumen olduğunu sonradan fark ettiği ortaya çıktı. Romanya Milli Takımı yardımcı antrenörü Valeriu Rachita, "Latovlevici'nin Rumen olduğunu Daum bilmiyordu. İsminden dolayı kendisinin Sırp olduğunu düşünüyordu" dedi.

Romanya Milli Takımı'nda Daum'un yardımcılığını yapan bir başka antrenör de konuyla ilgili benzer açıklamalarda bulunarak olayı doğruladı. Ionut Badea, "Daum benden oyuncu havuzumuzla ilgili bir liste istedi. Latovlevici'yi gördükten sonra bana sordu ve ben de kendisine bizim oyuncumuz olduğunu söyledim" diye konuştu.

Christoph Daum, göreve geldiği 2016 Temmuzu'ndan sonraki ilk maç için Latovlevici'yi kadroya almamıştı. Eylül ayındaki Dünya Kupası elemesi olan Karadağ maçında davet almayan Rumen futbolcu, sonrasında ise Daum tarafından milli takıma çağrılmaya başlamış, ardından Karabükspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Latovlevici milli takım formasını toplam 13 maçta giydi.

(Skorer)