David Blatt New York Knicks ve Phoenix Suns'ın takibinde

Finaldeki iki maçta Lokomotiv Kuban'ı yenip Darüşşafaka ile EuroCup zaferini kazanan ve Avrupa basketbolunda Dusan Ivkovic'ten sonra EuroLeague, EuroCup ve EuroBasket'i kazanmayı başaran ikinci koç olmayı başaran David Blatt, NBA ekiplerinden New York Knicks ve Phoenix Suns'ın listesinde.

Amerikalı koç yaptığı açıklamada sezon sonunda Daçka ile sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, 'Sezon bitmeden benimle görüşmek isteyen kulüpler için izin istedim. Bu, benim takımdan ayrılacağımı göstermiyor. Ancak sezon sonunda koşullar uygun olursa gerçekleşebilir" NBA'e gitme olasılığından bahsetmişti.

Bu sezon kötü bir yıl geçiren en kötü galibiyet yüzdelerinden birine sahip olan New York Knicks'in adayları arasında Blatt'ın da olduğu ve iki taraf arasında bu hafta bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi. David Blatt ile bir başka NBA ekibi Phoenix Suns'ın da ilgilendiği vurgulandı. Blatt NBA'de daha önce LeBron James'li Cleveland Cavaliers'ın başantrenörlüğünü yapmıştı.