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David Blatt'tan Clyburne'e övgü!

UNICS Kazan takımını 71-64 yenen Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü David Blatt, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında sahasında Rusya'nın UNICS Kazan takımını 71-64 yenen Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü David Blatt, rakibin kendilerini mecbur ettiği bir oyun tarzını oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, "Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin çok iyi takımlarına karşı çok iyi oynadı ve birçok maç kazandı. Bardağın dolu tarafına bakmalı ve bu şekilde devam etmeliyiz. Oyuncuları övmek için her zaman skor yapmalarına gerek yok. Bugün Clyburn özel bir iş yaptı. THY Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncularından olan Langford'u iyi savundu ve durdurdu." ifadelerini kullandı.

Blatt, UNICS Kazan'ın yavaş oynamalarına sebep olduğunu dile getirerek, "Onların istedikleri tempoda oynamaya mecbur kaldık. 17 top kaybı yaptık ve bunların çoğu hızlı hücumlarda yaşandı. Ribaund hem savunmanın hem de hücumun bir parçası. Bu bize rakibimizden fazla hücum fırsatı verdi. Ancak ribaundlardan sonra çok iyi tercihler yaptığımızı düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UNICS Kazan cephesi

UNICS Kazan Başantrenörü Evgeny Pashutin, zor bir maç olduğunu ve karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.

İkinci çeyrekten itibaren oyunu kontrol ettiklerini savunan Pashutin, şunları kaydetti:

"İkinci çeyrekte etkili oyuncuların boş atışlar bulmasına izin vermedik. Üçüncü çeyreğe yavaş başladık. Bu bizim en büyük hatamızdı. Bu çeyrekte 5-6 kez birebir hücumları iyi değerlendiremedik. Tabii önemli bir eksiğimiz çok fazla hücum ribaundu verip, ikinci atış imkanı tanıdık. Hücumda da topu iyi dolaştıramadık ve rakibin zayıf tarafına geçiremedik."

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