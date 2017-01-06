De Colo: MVP önemli ama şampiyonluk daha iyi

CSKA Moskova ile Euroleague şampiyonluğuna ulaşırken MVP sevinci de yaşayan Fransız yıldız Nando De Colo, İspanyol Marca gazetesine röportaj verdi. Real Madrid - CSKA Moskova maçı için Madrid'e gelen De Colo, çarpıcı ifadeler kullandı.

-Avrupa'nın en iyi oyuncusu olmak nasıl bir his?

Çok güzel bir duygu. Ama en önemlisi Euroleague'i kazanmaktı. Bütün kişisel başarılar güzeldir ama en önemlisi değildir. Geçen sezon başardığımız şey harikaydı. Şimdi yeni bir sezondayız ve geçen sene yaptığımızı tekrarlamalıyız.

- Bu noktaya nasıl geldin? Bu aşamaya kadar gelebileceğini düşünüyor muydun?

Geçen günlerde bu konuyu abimle konuştuk. Yaptıklarını asla bilemezsin. Bu, bir çok şeye bağlı. Yaptığın şeyde en iyisini yapmalısın. Her gün daha iyi bir oyuncu olmak istedim. Hep kendimi geliştirmek istedim. Bir adım daha ileri gidebilmek için Valencia'ya gittim. Fransa'da oynuyordum ve İspanya'nın daha yüksek bir seviye olduğunu düşünmüştüm. Orada 3 sene kaldım ve çok şey öğrendim. Ardından NBA'e gittim ve 2 sene kaldım. Şimdi çok iyi ve mutlu hissediyorum

- NBA, sana ne öğretti?

NBA, hiç düşündüğüm gibi olmadı. İstediğim fırsatları hiç yakalayamadım. Çok az süre aldım, ama antrenmanları hiç aksatmadım. San Antonio Spurs'ta kişisel koçum bana çok yardım etti ve ondan çok şey öğrendim.

- Amerika'ya geri dönmek ister misin?

Tabii ki bu şartlara bağlı, ama şimdilik hayır. Şu an en iyi basketbolumu oynuyorum ve bu şekilde devam etmek istiyorum. Avrupa'da kalıp, kazanmaya devam edeceğim.

- Rakip olarak hangi takımları görüyorsun?

Çok sayıda güçlü takım var. Playoff ve final four yapabilecek 12 takım var. Takımların artık sadece ilk 5'i yok, yedekten gelen oyuncuları da hepsinin çok iyi.