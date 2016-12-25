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De Jong 623 gün sonra gol attı

Galatasaray'ın Hollandalı defansif orta saha oyuncusu Nigel de Jong, sarı kırmızılıları Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçiren golü atmayı başardı. 1.74'lük boyuyla kalabalık Alanya savunması arasında kafa vuruşunu yapan futbolcu golden sonra da asker selamı verdi.

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Nigel de Jong, son lig golünü 12 Nisan 2015'te Milan formasıyla Sampdoria'ya atmıştı. Hollandalı futbolcu Alanyaspor'a attığı golle tam 623 gün sonra tekrar golle buluşmuş oldu.

De Jong'un attığı golün 6 dakika sonrasında Alanyaspor, Sajad'ın attığı golle mücadelede eşitliği sağladı. İlk yarının son dakikalarında ise Gassama'nın kendi kalesine attığı golle maçta sarı kırmızılılar tekrar öne geçti ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.

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