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De Jong, Ajax'la masaya oturdu

Galatasaray'ın Hollandalı tecrübeli futbolcusu Nigel de Jong, Ajax'la masaya oturdu.

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Hollanda basını, tecrübeli futbolcunun eski kulübü Ajax ile görüştüğünü ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı.

Fakat Ajax'ın bu transfer için bonservis ücreti ödemek istemediği de vurgulandı. De Jong'un önümüzdeki günlerde G.Saray yönetimi ile görüşerek sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

(Takvim)

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