De Jong: Galatasaray'da işler iyi değildi

Sezon başında Galatasaray'da kadro dışı kalan ve devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı takım ile sözleşmesini fesh edip Almanya Bundesliga takımlarından Mainz'a transfer olan Nijel De Jong, Almanya basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile anlaşamadığını belirten Hollandalı futbolcu, ''Tudor ile ilişkim hiç iyi gitmedi. Galatasaray'da işler iyi değildi ama bunun futbolla alakası yok. Hala futbol oynayabileceğimi göstermek istiyorum. Bir gün tekrar şans alacağımı biliyordum'' diye konuştu.

''GELMEMİN TEK SEBEBİ FUTBOL''

Almanya'ya transfer süreci hakkında konuşan De Jong, ''Mainz'e geldim çünkü bunun tek nedeni futbol. Organizasyonu çok güzel bir yer'' sözlerini kullandı.

(Sporx)