Dejan Meleg Kayserispor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

TÜM OYUNCULARI GÖRMEK İSTEDİ

Sarı kırmızılı takım, ilk antrenmanını teknik direktör Mario Sumudica nezaretinde yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmada Sumudica ile Romen yardımcıları Petre Cristian, Valentin Ciraciu, George Barbulescu ve Gabriel Margarit ile Türk yardımcısı Hakan Ertürk´le sarı kırmızılı oyunculara önce kültür fizik ve düz koşu ardından dar alanda paslaşma üzerinde durdu.

İlk antrenmana genç oyuncular Mert Ilıman, Mert Özyıldırım, Furkan Yaman, Kubilay ve Umut Sönmez´de katıldı. Romen teknik adamın Erzurum kampına kadar Kayseri´deki çalışmalarda tüm oyuncuları görmek istediği belirtildi. Milli takımlara giden Deniz Türüç ve Mendes'in 4 Temmuz´da kampa katılacağı açıklandı.

MELEG İMZALADI

Kayserispor´un Sırbıstan´ın Vojvodina takımından transfer ettiği orta saha oyuncusu Dejan Meleg, 3 yıllık mukaveleye imza attıktan sonra sarı kırmızılı takımın ilk antrenmanına katıldı. 23 yaşındaki Meleg'in Sırp Ligi'nde 43 maçta 12 gol atıp 6 asist yaptığı bildirildi.

KAYSERİ'DEN SONRA ERZURUM KAMPI

Sarı kırmızılı oyuncular Kayseri kampını 4 Temmuz´da tamamladıktan sonra 5 Temmuz´da Erzurum´a giderek ikinci kamp dönemine katılacak. Kayserisporlu oyuncular 13-15 Temmuz tarihleri arasında ev sahibi Erzurumspor´un düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri Turnuvası'nda 2 Süper Ligi takımı Akhisarspor Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'un dışında Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Kayserispor´da sportif menajerliğe Erdem Kemaloğlu, kulüp müdürlüğüne ise Lütfi Şen getirildi.