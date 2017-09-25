Dele Alli'ye Manchester United ve Real Madrid'in kapıları açılıyor

Tottenham'ın 22 yaşındaki yıldızı Dele Alli'nin menajerlik şirketiyle yollarını ayırma kararı, İngiliz medyasında geniş yankı uyandırdı. Genç oyuncu, uzun süredir menajerlik işlerini yürüten ekiple yollarını ayırma kararı alırken, bu gelişme ünlü menajerler Mino Raiola ve Jorge Mendes'in de aralarında bulunduğu birçok ismi, oyuncunun temsil haklarını eline alma konusunda heyecanlandırmışa benziyor.

Raiola ve Mendes'in de aralarında bulunduğu menajerler Dele Alli'ye Manchester United veya Real Madrid'in kapılarını açabilir. Habere göre, bahsedilen menajerler İngiliz yıldız eğer Tottenham'dan ayrılmak isterse ona Manchester United veya Real Madrid'de futbol yaşantısını sürdürme garantisini şimdiden vermiş durumda.

Genç oyuncunun adı son transfer döneminde de birçok büyük kulüple anılırken, Alli şimdilik kariyerini Tottenham'da devam ettirme kararı almıştı. Tottenham kulübü şu an için oyuncunun satılık olmadığını belirtirken, Alli'nin sözleşmesinin uzatılması konusunda da görüşmelere başladı.

Şu an için, vergiler düşünce, haftalık 60 bin pound kazanan oyuncuya Tottenham kulübü yeni sözleşmeye haftalık 100 bin pound ödemeyi vaad ediyor. İngiltere üçüncü ligi ekiplerinden MK Dons'tan2015 yılında 5 milyon pound'a transfer edilen Dele Alli, Tottenham formasıyla şu ana kadar çıktığı 103 maçta 35 gol atma başarısını gösterdi. Alli'nin Tottenham ile olan kontratı 2022 yılında sona eriyor.