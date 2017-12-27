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Demba Ba: Beşiktaş'a gelmek için boş sözleşmeye imza atarım

Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba, paranın kendisi için sorun olmadığını, boş mukaveleye dahi imza atacağını söyledi.

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Demba Ba'dan Beşiktaş'a mesaj geldi.

Senegalli oyuncu, Shanghai Shenhua'dan bonservisini bedelsiz aldığını, siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu iletti. Ayrıca paranın kendisi için sorun olmadığını, istenmesi halinde boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'a gelmesi beklenen Demba Ba, kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.

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