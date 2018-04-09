Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Demba Ba: Direkten dönen topa en çok ben üzüldüm

Göztepe’nin Senegalli golcüsü Demba Ba, önceki akşam eski takımı Beşiktaş karşısında sergilediği performansı yorumladı. Göztepe’nin yıldızı, “Bir profesyonel gibi çıkıp elimden geleni yaptım. Direkten dönen topa en çok ben üzüldüm” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Göztepe maçı öncesinde, “Demba Ba’yı çok seviyoruz. Yeni sezonda onu takımımızda görmek istiyoruz” sözleri, büyük yankı yaratmıştı.

Sarı-Kırmızılılar’ın cephesinden gelen sert cevap, gerilimi artırırken bu durumun dışında kalmayı tercih etmişti. Siyah-Beyazlılar karşısında önceki gün 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 73. dakikada ceza sahasının çaprazından yaptığı sert vuruşla Beşiktaş kalesini yokladı ancak direğe takıldı. Maç sonunda konuşan tecrübeli oyuncu, “Ben Göztepe’nin oyuncusuyum. Beşiktaş’ı ve taraftarını ne kadar çok sevsem de maça bir profesyonel gibi çıkıp elimden geleni yaptım. Direkten dönen topa en çok ben üzüldüm” ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Cehenneme kadar yolunuz var´´

´´Cehenneme kadar yolunuz var´´

Paha biçilmez tarihi İncil ele geçirildi

Paha biçilmez tarihi İncil ele geçirildi

Zeka seviyenizi hiç merak ettiniz mi?

Zeka seviyenizi hiç merak ettiniz mi?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA