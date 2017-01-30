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Demba Ba KAP'a bildirildi

Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelen Demba Ba'nın sağlık durumunda sıkıntı yaşanmadı. Siyah beyazlılar KAP'a açıklama da yaptı.

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Siyah beyazlılar, dün İstanbul'a getirdiği Senegalli golcüyü bugün sağlık kontrollerine soktu. Ayak bileğinde yaşanan kırık nedeniyle yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki futbolcunun bu kırıktan ötürü gündeme gelmesi çok tartışılıyordu. Yapılan kontrollerde herhangi bir sorunun yaşanmadığı öğrenildi. 

Kırık nedeniyle tedavi süreci devam eden Senegalli'nin mart sonu, nisan başı gibi tam hazır hale geleceği belirtildi. Demba Ba anlaşmanın tamamlanmasından sonra tedaviye devam etmek Amerika'ya gidecek. Burada 3 hafta gibi bir süre geçirdikten sonra tekrar İstanbul'a gelerek takıma katılacak.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Beşiktaş golcü futbolcu Demba Ba ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlılar'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır."

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