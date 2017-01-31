Demba Ba KAP'a bildirildi! Maliyeti...
Beşiktaş, Demba Ba transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Demba Ba'nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir."
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