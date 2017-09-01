Demba Ba yine Beşiktaş forması giyecek

ABD’de yapılan detaylı sağlık kontrollerinde herhangi bir sıkıntı rastlanmayan Demba Ba, raporları kulübe göndermişti.

Beşiktaş Sağlık Heyeti gerekli incelemeleri yaparken, Senegalli futbolcunun ayağında herhangi bir problem olmadığının altı çizildi. Bu gelişmenin ardından Demba Ba’ya haber gönderilirken, “Seni bekliyoruz” denildi.

Yıldız futbolcu, Çin kulübü Shanghai Shenhua ile sözleşmesini fesh ettikten sonra yeniden Kartal olacak. Mevcut kadroda 3. forvet konumunda bulunan Mustafa Pektemek’in ise Anadolu kulüplerinden birine kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Bunun için en istekli ekip Konyaspor.

(Fanatik)