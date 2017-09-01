Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Demba Ba yine Beşiktaş forması giyecek

Yıldız futbolcu, Çin kulübü Shanghai Shenhua ile sözleşmesini feshettikten sonra yeniden Kartal olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’de yapılan detaylı sağlık kontrollerinde herhangi bir sıkıntı rastlanmayan Demba Ba, raporları kulübe göndermişti.

Beşiktaş Sağlık Heyeti gerekli incelemeleri yaparken, Senegalli futbolcunun ayağında herhangi bir problem olmadığının altı çizildi. Bu gelişmenin ardından Demba Ba’ya haber gönderilirken, “Seni bekliyoruz” denildi.

Yıldız futbolcu, Çin kulübü Shanghai Shenhua ile sözleşmesini fesh ettikten sonra yeniden Kartal olacak. Mevcut kadroda 3. forvet konumunda bulunan Mustafa Pektemek’in ise Anadolu kulüplerinden birine kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Bunun için en istekli ekip Konyaspor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kocası ölümden dönen Ukraynalı turist gözyaşlarına boğuldu

Kocası ölümden dönen Ukraynalı turist gözyaşlarına boğuldu

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Harika bir fikirle yola çıktılar

Harika bir fikirle yola çıktılar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA