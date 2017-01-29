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Demba Ba yola çıktı! Geliyor...

Kariyerinde Beşiktaş ile ikinci kez sayfa açmaya hazırlanan Demba Ba, sağlık kontrolü için İstanbul yolunda.

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Demba Ba İstanbul'a dönüyor... Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Senegalli futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Demba Ba, daha sonra siyah beyazlılara resmi imzayı atacak. Temmuz ayında geçirdiği sakatlık sonrası tedavisine bir süredir Amerika'da devam eden Ba, kontrollerinin ve imza törenin ardından yeniden Amerika'ya dönecek.

Tedavisine 1 ay daha Los Angeles'de devam edecek olan yıldız futbolcu, mart ayının ilk günlerinde İstanbul'da olacak.

Ntvspor

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