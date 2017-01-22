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Yıldız golcü Demba Ba, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Siyah beyazlı yönetimle görüşen Senegalli futbolcu, yeniden takıma katılmak istediğini söyledi.

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Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı takımın eski futbolcusu Demba Ba, yönetim ile temasa geçerek yeniden takıma dönmek istediğini aktardı.
 
Beşiktaş'a kiralık olarak geleceğini ve maaşının da Çin kulübü Shanghai Shenhua tarafından ödeneceğini belirten Senagalli oyuncu, sağlık durumunun da iyi olduğunu vurguladı.
 
Yapılan bu görüşme sonrası Demba Ba'nın doktoru ile temasa geçen yönetim, 31 yaşındaki futbolcunun sağlık raporlarını istedi. Temmuz ayında sol bacak kaval kemiği kırılan Ba, yaklaşık 1 ay önce koşulara başladı. Kısa süre önce topla antrenmanlara da başlayan yıldız futbolcu ile ilgili karar, raporlarının incelenmesinin ardından verecek.
 
Yönetim kurulu raporların iyi çıkması halinde transfere sıcak bakarken, teknik direktör Şenol Güneş, Ba'nın hazır olmaması nedeniyle olumsuz görüş bildirdi. Güneş, 7 aydır maç oynamayan Senagallinin ligin ikinci yarısında takıma katkı sağlamasının zor olduğu görüşünde.
 
İlerleyen günlerde durumu tekrar değerlendirecek olan Beşiktaş yönetimi son kararını verecek.
 
Bir buçuk yıl önce 13 milyon Euro'ya Shanghai Shenhua'ya transfe olan Ba, sakatlığı öncesi Çin ekibi ile çıktığı 20 maçta 17 gol attı. 2014-2105 sezonunda da Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, 44 maçta, 27 gol bulmuştu.
 
Ntvspor

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