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Demba Ba'ya transfer için vize çıktı!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba, Çin'de formasını giydiği Shanghai Shenhua'dan, kiralık gitmek için izin aldı...

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İki sezon önce Beşiktaş formasını giyen ve geçen sezon başında Çin Süper Ligi'ne transfer olan Demba Ba'ya, kulübü Shanghai Shenhua'dan kiralık gitmesi için izin çıktı.
 
Sakatlığı tam olarak geçen ancak Carlos Tevez'in takıma katılmasının ardından yedek beklemek istemeyen Demba Ba, mayıs sonuna kadar oynayacağı bir takıma gidebilir. 
 
Yıldız oyuncu Türkiye'de futbol oynamak istediğini dile getirmişti.
 

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