Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor: 2-1

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 11. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde 5. sıradaki Demir Grup Sivasspor 19 puana yükselirken, 15. sıradaki Atiker Konyaspor ise 10 puanda kaldı.

Goller: Dk. 16 (Penaltıdan) ve Dk. 58 Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor); Dk. 8 Nejc Skubic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)