Demir Grup Sivasspor - Kızılcabölükspor: 3-1
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Kızılcabölükspor'u 3-1 yenerek 5. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sahasında TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Kızılcabölükspor'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Demir Grup Sivasspor: 3 - Kızılcabölükspor: 1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serdar Diyadin, Mehmet Metin
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, İbrahim İşçi, Medjani, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Ndinga, Cyriac, Cem Özdemir (Dk. 64 Emre Kılınç), Ergin Keleş (Dk. 69 Mert Hakan Yandaş), Muhammet Demir (Dk. 83 Bifouma)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Kaan Dorak, Mustafa Altun (Dk. 77 Melih Vardar), Ramazan Erarslan, Sedat Yahşi, Ali Helvacı (Dk. 78 Serkan Özen), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Gökhan Özer, Tayfun Vurgun, Samet Dağlı, İlyas Ural (Dk. 57 Fatih Küçük)
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Goller: Dk. 30 (penaltıdan) ve Dk. 47 Muhammet Demir, Dk. 73 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor); Dk. 60 Gökhan Özer (Kızılcabölükspor)
Sarı Kart: Dk. 35 Cyriac Gohi (Demir Grup Sivasspor)
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