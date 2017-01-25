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Demir Ýnþaat, Avrupa'da turladý

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupasý 2. tur L Grubu 6. ve son hafta maçýnda Demir Ýnþaat Büyükçekmece, Fransa'nýn Gravelines takýmýný 87-77 yendi.

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Demir Ýnþaat Büyükçekmece, bu sonuçla grubu 5 galibiyetle lider tamamladý ve organizasyonda son 16 turuna yükseldi.

Karþýlýklý basketlerle baþlayan maçta Demir Ýnþaat Büyükçekmece, 5. dakikayý 13-11 önde geçti. Gravelines'ýn skor üretmekte zorlandýðý kalan bölümde ev sahibi ekip, Tayfun Erülkü ile pota altýnda, Hayes ve Eldridge ile de dýþ atýþlarda etkili oldu ve ilk çeyreði, 25-13 üstün tamamladý.

Müsabakanýn ikinci periyodunda konuk ekip, Raposo ve Mokoka'nýn kaydettiði sayýlarla 13. dakikada farký 6 sayýya indirdi: 31-25. Çeyreðin kalan bölümünde yeniden etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, soyunma odasýna 52-37 önde gitti.

Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýna da iyi baþlayan Demir Ýnþaat Büyükçekmece, Johnson, Stipanovic ve Eldridge'in sayýlarýyla 25. dakikada skordaki farklý üstünlüðünü devam ettirdi: 63-46. Çeyreðin kalan bölümünde özellikle Stipanovic ve Hayes ile etkili olan ev sahibi takým, final periyoduna 71-59 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin oyuna ortak olmasýna izin vermeyen Demir Ýnþaat Büyükçekmece, müsabakadan 87-77 galip ayrýldý.

Demir Ýnþaat Büyükçekmece'de Hayes, 21 sayýyla maçýn en skorer ismi oldu. Gravelines'te ise Henry 17 sayýyla oynadý.

Salon: Gazanfer Bilge 

Hakemler: Gianluca Mattioli (Ýtalya), Andrei Sharapa (Belarus), Ofer Manheim (Ýsrail)

Demir Ýnþaat Büyükçekmece: Johnson 13, Hayes 21, Eldridge 7, Caloiaro 9, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 10, Burak Can Yýldýzlý 4, Ramazan Tekin 4, Mutlu Akpýnar 3

Gravelines: Cobbs 11, Henry 17, Gibson 16, Hesson 7, Solomon 4, Pietrus, Raposo 4, Jomby 4, Mokoka 14 

1. Periyot: 25-13

Devre: 52-37

3. Periyot: 71-59

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