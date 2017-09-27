Demir İnşaat Büyükçekmece turladı
Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası birinci ön eleme turu rövanş maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, konuk olduğu Ukrayna'nın Dnipro takımını 83-67 mağlup ederek ikinci ön eleme turuna yükseldi.
Dnepropetrovsk kentindeki Shinnyk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 20-13 üstün kapatan Demir İnşaat Büyükçekmece, soyunma odasına 41-33 önde girdi.
Üçüncü periyodu 63-55 üstün geçen Demir İnşaat Büyükçekmece, müsabakadan da 83-67 galip ayrıldı.
İlk maçı 89-88 kaybeden Demir İnşaat Büyükçekmece, aldığı bu sonuçla ikinci ön eleme turuna yükselerek Estonya'nın Tartu takımıyla eşleşti.
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