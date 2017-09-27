Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece turladı

Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası birinci ön eleme turu rövanş maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, konuk olduğu Ukrayna'nın Dnipro takımını 83-67 mağlup ederek ikinci ön eleme turuna yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dnepropetrovsk kentindeki Shinnyk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 20-13 üstün kapatan Demir İnşaat Büyükçekmece, soyunma odasına 41-33 önde girdi. 
 
Üçüncü periyodu 63-55 üstün geçen Demir İnşaat Büyükçekmece, müsabakadan da 83-67 galip ayrıldı. 
 
İlk maçı 89-88 kaybeden Demir İnşaat Büyükçekmece, aldığı bu sonuçla ikinci ön eleme turuna yükselerek Estonya'nın Tartu takımıyla eşleşti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopasıyla belediye temizlik işçisini böyle dövdü

Lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopasıyla belediye temizlik işçisini böyle dövdü

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

İki kıta böyle ayrılıyor

İki kıta böyle ayrılıyor

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA