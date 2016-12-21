Demirören'den İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne taziye ziyareti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret ederek Beşiktaş'ta yapılan hain terör saldırısında şehit düşen polisler için baş sağlığı dileğinde bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde gerçekleştirilen ziyarete TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli, Nihat Özdemir, Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.
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