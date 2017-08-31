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Denayer sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray Kulübünün, kiralanması için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile görüşmelere başlandığını duyurduğu Belçikalı futbolcu Jason Denayer, sağlık kontrolünden geçirildi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geç saatlerde İstanbul'a  gelen Denayer'in, Medical Park Bahçelievler Hastanesinde bir dizi muayene ve  teste tabi tutulduğu aktarıldı.

Oyuncunun kiralık olarak transferiyle ilgili resim açıklamanın kısa  süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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