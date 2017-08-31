Denayer sağlık kontrolünden geçti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geç saatlerde İstanbul'a gelen Denayer'in, Medical Park Bahçelievler Hastanesinde bir dizi muayene ve teste tabi tutulduğu aktarıldı.

Oyuncunun kiralık olarak transferiyle ilgili resim açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.