Denayer: Uzun süredir Galatasaray'a dönmeyi bekliyordum

Galatasaray, Manchester City'den Jason Denayer'i 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı yönetim, Belçikalı oyuncu için İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardı.

Denayer'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Jason Denayer, Manchester City kulübünün kendisini takasta kullanma önerisini reddetmiş ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da forma giyme isteğini belirtmişti.

Denayer ile daha önce anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi ise İngiliz kulübünden gelecek yanıtı bekliyordu. Manchester City'nin kiralık teklifine olumlu yanıt vermesi sonucu transfer gerçekleşti.

Son pürüzler gideriliyor

Şu an Galatasaray ve Manchester City, oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak konusunda pazarlık halindeler. Alınan bilgilere göre son detaylar belirlendikten sonra her iki kulüpten resmi açıklama yapılacak.

Denayer transferden dolayı çok mutlu

Galatasaray'ın yeni transferi Denayer şu ifadeleri kullandı:

"Şu an çok mutluyum duygularımı anlatmakta zorlanıyorum. Uzun süredir bu anı bekliyordum. Galatasaray'da tekrar oynamayı çok istiyordum. Bu takımı be İstanbul'u çok seviyorum. Bir an önce formayı giymek ve sahaya çıkmak istiyorum. Anlaşmanın gerçekleşmesinde payı olan herkese teşekkür ediyorum. Hedefim, bu kez Galatasaray'la hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu olacak."

Fanatik