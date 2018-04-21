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Denayer'den derbi açıklaması: Kolay olmayacak ama kazanmak için sahaya çıkacağız

Galatasaray'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Jason Denayer açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Jason Denayer açıklamalarda bulundu.

Jason Denayer, kalitelerini gösterdiklerini söylerken Beşiktaş maçında da 3 puan için sahada olacaklarını dile getirdi.

İşte Denayer'in maç sonundaki sözleri...

''Bu maç kolay değildi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, onlar ise değerlendirdi. Ancak sonlarda attığımız golle galip gelmeyi bildik. Bu tür maçlarda Galatasaray'ın kalitesi ortaya çıkıyor. Biz de kalitemizi gösterdik ve 3-2 kazandık.''

''Beşiktaş maçı kolay olmayacaktır. Başakşehir gibi zor bir maç olacak ancak biz kazanmak için sahaya çıkacağız.''

(Sporx)

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