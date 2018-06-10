Denayer'e 3 kulüpten teklif

Teknik Direktör Fatih Terim’in takımda tutulmasını istediği isimler arasında yer alan 22 yaşındaki Belçikalı futbolcuya Fransız ekipleri Lyon ve Marsilya ile İtalya’nın Roma kulübünün talip olduğu öğrenildi. Manchester City’den iki kez kiralanan Denayer için Aslan yeni bir kiralama teklifi yaparken, diğer kulüpler ise bonservisini almak istiyor.