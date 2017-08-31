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Denayer'in maliyeti resmen açıklandı!

Galatasaray Kulübü, kiralık olarak kadrosuna kattığı Jason Denayer'in maliyetini KAP'a bildirdi.

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GALATASARAY'IN KAP'A GÖNDERDİĞİ AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
 
Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer ve kulübü Manchester City FC ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 210.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ile kiralama süresi içerisinde Türkiye'deki imaj hakları için 290.000 Euro olmak üzere toplam 500.00 Euro ödenecektir. Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için 1.359.000 Euro sabit transfer ücreti ve takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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