Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel kulübün borcunu açıkladı

Önceki toplantılara göre katılımın az olduğunun gözlendiği Divan Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün görüşlerini belirtmesinden sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.

Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Talisca kalmak istemiyorum dedi

"Talisca aşağı Talisca yukarı. Ben oyuncuya senin bonservisini almayı düşünüyoruz dedim. 'Ben Beşiktaş'ta kalmak istemiyorum' dedi. Neden çok yukarı çıkıyoruz. Futbolcu böyle olunca kendini Beşiktaş'tan yukarda görmeye başlıyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ın üstünde hiçbir şey yoktur'

Flaş seçim kararı

"Beşiktaş'ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bu zor süreci yönetmek için heyecanı artırmamız lazım. 6 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım. Adal oymak isteyenler açıklasın. Çıkıp konuşabilirler. Bu baskın bir seçim değildir. Çok radikal kararlar alınması lazım. Birçok iş yapılması lazım. Bunları da ancak gücünü tamamen almış bir yönetim kurulunun yapabileceğini düşünüyorum."

'Troll neymiş onu bile bilmem'

"Benim kimseyle bir hesabım, bir sorunum yok. Troll hesaplar varmış, ben yönetiyormuşum. Troll neymiş ben onu bile bilmem. Bir kişi bunu yaptığımı göstersin, başkanlığı bırakırım."