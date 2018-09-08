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Denis Cheryshev'in Dünya Kupası öncesi doping yaptığı ortaya çıktı

Türkiye karşısında Rusya'nın ilk golünü atan Denis Cheryshev'in dopingli olduğu ortaya çıktı.

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Rusya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Denis Cheryshev hakkında flaş gelişmeler yaşandı! Türkiye maçında Rusya'nın ilk golünü atan Rus futbolcunun Dünya Kupası öncesi doping yaptığı belirtildi.

''Oğlum, gelişim hormonu kullandı"

Rus futbolcunun babası Dmitry, 2018 Dünya Kupası öncesinde oğlunun doping yaptığını itiraf etti. Denis Cheryshev'in babası, İngiliz basınına konuşurken ''Oğlum, gelişim hormonu kullandı.'' dedi.

"Soruşturma birlikte yapıyoruz"

Rusya Anti-Doing Ajansı ise, konu hakkında incelemede bulunacağını açıkladı. Ajansın Genel Direktörü Margarita Pakhnotskaya, soruşturma yaptıklarını doğrularken ''Uluslararası Doping ile Mücadele Ajansı ile birlikte soruşturma yapıyoruz.'' sözlerini kullandı.

Ciddi bir ceza alabilir

Dünya Kupası'nda da başarılı Rusya forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Denis Cheryshev, yaz transfer döneminde de Villareal'den Valencia'ya kiralanmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, doping yaptığının doğrulanması halinde ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalacak.

(Sporx)

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