Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Deniz Çoban: Linnes kırmızı kart görmeliydi

Eski hakem ve yazar Deniz Çoban, Maicon'a sert müdahalede bulunan Linnes'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski hakem ve Fanatik gazetesi yazarı Deniz Çoban, Antalyaspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi...

İşte Deniz Çoban'ın görüşleri:

"Maçın FIFA kokartlı hakemi Halis Özkahya, ligde üst üste 3. kez bir Galatasaray maçında düdük çaldı. 59 yıllık lig tarihinde hiç yaşanmamış bir istatistiğe de böylece imza atmış oldu. Tecrübeli hakem maç genelinde sakin ve kararlı görüntüsüyle oyunculara güven verdi. Ancak Özkahya’nın başarılı götürdüğü maçın 69. dakikasında yaptığı tek hata ile maçın gidişatını önemli ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Antalyaspor’un hızlı hücuma çıktığı sırada, Linnes kayarak yaptığı faulle Maicon’u durdurdu.

'Ciddi faullü oyun'

Linnes hız alarak, ayağı dizinden gergin, kramponunun vidaları ile rakibinin en hassas ve savunmasız bölgesine acımasızca bir müdahale yaptı. Bu hareketin kural kitabında tam karşılığı ‘ciddi faullü oyun’ dur. Dolayısıyla burada Linnes’e çıkan kartın rengi sarı değil, kırmızı olmalıydı."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüzgarın ölçüsünü böyle ölçtü

Rüzgarın ölçüsünü böyle ölçtü

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA