Deniz Çoban: Linnes kırmızı kart görmeliydi

Eski hakem ve Fanatik gazetesi yazarı Deniz Çoban, Antalyaspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi...

İşte Deniz Çoban'ın görüşleri:



"Maçın FIFA kokartlı hakemi Halis Özkahya, ligde üst üste 3. kez bir Galatasaray maçında düdük çaldı. 59 yıllık lig tarihinde hiç yaşanmamış bir istatistiğe de böylece imza atmış oldu. Tecrübeli hakem maç genelinde sakin ve kararlı görüntüsüyle oyunculara güven verdi. Ancak Özkahya’nın başarılı götürdüğü maçın 69. dakikasında yaptığı tek hata ile maçın gidişatını önemli ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Antalyaspor’un hızlı hücuma çıktığı sırada, Linnes kayarak yaptığı faulle Maicon’u durdurdu.

'Ciddi faullü oyun'

Linnes hız alarak, ayağı dizinden gergin, kramponunun vidaları ile rakibinin en hassas ve savunmasız bölgesine acımasızca bir müdahale yaptı. Bu hareketin kural kitabında tam karşılığı ‘ciddi faullü oyun’ dur. Dolayısıyla burada Linnes’e çıkan kartın rengi sarı değil, kırmızı olmalıydı."