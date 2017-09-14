Denizlispor yönetimi Yusuf Şimşek'e güven oyu

Toplantıya katılan teknik adam, başarısız sonuçları bireysel hatalara bağlarken, yaşanan sakatlıkların da takımı olumsuz etkilediğini dile getirdi. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, yönetimin kendi içinde yaptığı değerlendirmede Yusuf Şimşek'e güvenoyu verdiğini belirterek, "Hocamıza inancımız tam. Futbolcuları kendilerine çeki düzen vermeleri konusunda uyardık. Kötü gidişe Giresunspor maçında dur diyeceğiz" dedi.

Bu arada yönetim, sezon başındaki sakatlığı nükseden Kappel ve menajeriyle özel bir görüşme yaparak uyarılarda bulundu. Hollandalı oyuncunun kendisine verilen tedavi programını uygulama konusunda isteksiz davrandığını belirten yöneticiler, bu tavrının devam etmesi durumunda futbolcuya para cezası verileceği uyarısını yapıp, en kısa sürede tedavisini bitirip takımla çalışmalara başlaması talebini aktardı. Bu arada Almanya'da tedavi gören Cenk, Denizli'ye döndü. Ayrıca futbolculara Elazığspor yenilgisi nedeniyle sezon başında açıklanan prim-ceza yönetmeliği uyarınca 4 bin TL para cezası verilecek.

Diğer yandan eski yöneticiler, kulüpteki alacaklarını silmeye devam ediyor. Başkan Mustafa Üstek, Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve diğer yöneticilerin girişimleriyle dün 10 eski yönetici toplam 142 bin 650 TL tutarındaki alacaklarını kulübe bağışladı.