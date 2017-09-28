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Denizlispor Yusuf Şimşek'in yerini Reha Erginer'le doldurdu

TFF 1. Lig'de 1 puanla son sıradaki Denizlispor, yolların ayrıldığı Yusuf Şimşek'in yerine teknik direktör arayışlarını Reha Erginer'le anlaşarak sonlandırdı.

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Dün Denizli'ye gelen tecrübeli teknik adamla yapılan ön görüşmenin ardından bugün telefonla yapılan görüşmede detaylarda da anlaşma sağlandı. Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Reha Erginer'in cumartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında takıman başında sahaya çıkacağı öğrenildi.

Başkan Mustafa Üstek, Reha Erginer'le dün yaptıkları görüşmenin ardından bugün ikinci bir görüşme yaparak anlaşma sağladıklarını belirterek, "Hocamıza güvendik, inandık. İnşallah Denizlispor için yeni bir başlangıç olur" dedi. Erginer, 5 kişilik ekibiyle görev yapacak.

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