ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Denizlispor'da ibre yeniden Yusuf Şimşek'e döndü

TFF 1'inci Lig'de teknik direktör arayışını sürdüren Denizlispor, Yücel İldiz'le maddi konularda anlaşamadı, ibreyi 2013-14 sezonunda da takımın başında yer alan Yusuf Şimşek'e çevirdi.

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denizlispor'da uzun yıllar forma da giyen Yusuf Şimşek, dün akşam Denizli'ye gelerek Başkan Mustafa Üstek ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat'la ön görüşme yaptı. Görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandığı, ücret konusunda ikinci bir görüşme yapılacağı belirtildi.

Şimşek'in Denizlispor'da görev yapmak istediğini söylediği, rakamın kendisi için önemli olmadığı, boş mukaveleye bile imza atabileceğini vurguladığı öğrenildi.

Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Yusuf Şimşek bizim eski futbolcumuz ve eski teknik direktörümüz. Kendisiyle masaya oturduk ve görüştük. Ama henüz anlaşma sağlanmadı. Detayları konuşacağız. Umarım görüşme olumlu sonuçlanır" dedi. Yusuf Şimşek, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor takımlarını çalıştırdı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA