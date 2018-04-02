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Deplasmanda 14 maçtır kazanamayan Samsunspor, Adanaspor'a da 2-1'le boyun eğdi

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 yendi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Oğuz Han´ın ara pasına hareketlenen Diago, topu doğrudan rakip kaleye gönderdi; kaleci Furkan, Bahattin´den önce uzanıp, turuncu-beyazlılara gol şansı vermedi.

25´inci dakikada Oğuz Han´ın kaptırdığı topta Angan bekletmeden vurdu; meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

58'inci dakikada Adanaspor´da Mustafa Sevgi´nin ortasında Bahattin´in ceza alanı içerisinde indirdiği topa gelişine vuran Gökhan meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.1-0

68'inci dakikada Magaye´nin cepheden sert şutunda Samsunspor savunma oyuncusu Ahmet Cebe´ye de çarpan top ağlarla buluştu.(2-0)

90+5´te Muhammet Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma Adanaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Volkan Ahmet Narinç (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)

ADANASPOR: İrfan Can (xxx), Gökhan(xxx), Magaye (xxx), Oğuz Han (xx)(dk. 63 Uche xx), Onur, Tevfik(xx), Digao (xx) (dk. 35 Berkan xx), Mustafa (xx) (dk. 76 Renan x), Renan Da Silva(xx), Yakup(xxx), Bahattin(xxx)

SAMSUNSPOR: Furkan(xx), Ercan(xx), Ahmet (xx), Samaras((x), Ayite (x) (dk. 65 Enes x), Göksu (x) (dk. 75 Muhammet x), Oğuz(x), Ahmet (xx), Angan(xx), Çağrı(xx), Erkam(xx)

GOLLER: Dk. 58 Gökhan, dk.69 Magaye  (Adanaspor), 90+5 Muhammet (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, İrfan Can, Onur (Adanaspor), Ercan, Angan, Oğuz, Göksu, Ahmet (Samsunspor)

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