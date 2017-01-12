Deportivo, Ryan Babel'in yerini doldurdu
Deportivo La Coruna, Benfica'dan Hollandalı futbolcu Ola John'u kadrosuna kattı.
İspanya La Liga takımlarından Deportivo La Coruna, Beşiktaş'a sattığı Ryan Babel'in yerine, Benfica'dan Hollandalı kanat oyuncusu Ola John'u transfer etti.
İspanyol basınında çıkan haberlerde, Deportivo'nun John'u kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtilirken, 24 yaşındaki futbolcunun 13 Ocak Cuma günü İspanya'ya gelerek sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Sezonun ilk yarısında İngiltere Championship takımlarından Wolverhampton Wanderers'te kiralık olarak forma giyen Hollandalı oyuncu, sadece 3 maçta forma giyebildi.
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