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Derbi bitti Serhat Akın çılgına döndü! 'Korkak...'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Galatasaray ile 0-0 berabere kalınan derbi maçı sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularındanSerhat Akın, Galatasaray ile 0-0 berabere kalınan derbi maçı sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İŞTE SERHAT'IN PAYLAŞIMI

"Kişilerden bağımsız, kulübümüzü her koşulda desteklemek taraftar olarak boynumuzun borcudur, ancak gördüğümüz yanlışları dile getirmek de en büyük görevimizdir.

Yensek de yenilsek de güzel futbol, atak oyun, Fenerbahçe kulübünün geçmişten günümüze gelen kültürünün bir parçasıdır. Sonuç alınsa bile sahaya konan korkak oyun büyük Fenerbahçe taraftarını hiçbir zaman memnun etmemiş ve etmeyecektir.

Fenerbahçe'nin kendi sahasında hücum yapması ve en önemli oyuncusunu oyuna alması için 80 dk beklemesi kabul edilemez. Karanlık günlerden geçsek de tüm kalbimle inanıyorum ki aydınlık günler çok yakın çünkü biliyorum ki Ali Koç Başkan Olacak Güneş Doğacak!"

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