Wesley Sneijder derbi öncesi 2 kilo verdi

Adanaspor ve Başakşehir maçlarında yedek soyunan Sneijder, F.Bahçe derbisinde Galatasaray'ın en önemli kozu olacak.

Teknik Direktör Tudor'un kilolu bulduğu Hollandalı yıldız, referandum nedeniyle lige verilen arada kendisine sıkı bir diyet programı uygulayıp iki kilo eridi. Önce Sportif Direktör Cenk Ergün'le toplantı yapan Sneijder ardından yardımcı antrenör Ayhan Akman'a derbide ilk 11'de olmak istediğini söyledi. Son olarak teknik direktör Tudor'la görüşüp formayı istedi.

LENS'İ ANLATTI

F.Bahçe kalecisi Volkan'ı daha önce 3 kez uzaktan avlayan Sneijder, iki haftadır tesislerde özel şut çalışması yaptı. Hollandalı yıldız, milli takımdan arkadaşı Lens'i, karşılıklı oynayacak Carole'e uzun uzun anlattı.

İKİ STOPER KİM OLACAK?

4-2-3-1 dizilişine dönecek Tudor, Sneijder'in sağında Yasin, solunda Bruma, ileri uçta Podolski, sağ bekte Sabri, sol bekte Carole, ön liberoda Selçuk, yanında De Jong'u oynatacak. Tek soru işareti, iki stoperin kim olacağı... Son idmanda Ahmet Çalık as takımda oynadı. Semih-Chedjou- Hakan son forma için kapışıyor.