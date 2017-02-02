Vodafone Arena derbide kapalı gişe!

Türkiye Kupası’nda pazar günü Fenerbahçe’yi Vodafone Arena’da ağırlayacak olan Şenol Güneş’in öğrencileri, son 16 turu mücadelesinde taraftar desteğini arkasında fazlasıyla hissedecek... Dün 130 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan dev karşılaşmanın biletlerinin büyük ölçüde satıldığı öğrenilirken maç saatine kadar yaklaşık 10 bin biletin tamamının tükenmesi bekleniyor.

Tek maç üzerinden oynanacak olması sebebiyle erken final özelliği taşıyan karşılaşmada 30 bin kombineli taraftar da tribünde olacak. Zorlu karşılaşmada yaklaşık 2 bin kişilik deplasman tribünü dışında 40 bin Beşiktaşlı futbolsever, takımlarını desteklemek için Vodafone Arena tribünlerini dolduracak.

18 maçtır bileği bükülmüyor

Dolmabahçe’de yıkılan tarihi İnönü Stadı’nın yerine yapılan Vodafone Arena’da geçen sezonki Bursaspor karşılaşmasından bu yana toplamda 18 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, evinde hiç kaybetmedi. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde de rakibini devirip üst tur bileti alarak evinde ağırladığı takımlara psikolojik üstünlük kurmaya devam etmeyi hedefliyor.

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