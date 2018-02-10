Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Derbi mücadelesinde Tottenham evinde Arsenal'i Harry Kane'in attığı golle 1-0 yendi

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki derbi maçta Tottenham, sahasında Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Wembley Stadı'nda oynanan ve 83 bin 222 futbolseverin tribünden takip  ettiği derbi mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Harry Kane'in golüyle öne geçen ve kalan  dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.

24 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, Arsenal'a karşı forma giydiği 7  derbi maçta 7 gol attı. Bu alanda Emmanuel Adebayor, 8 golle ilk sırada yer  alıyor.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 90 dakika sahada  kaldı.

Bu sonuçla Tottenham puanını 52'ye çıkarırken, Arsenal 45 puanda  kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce helikopterimiz düşürüldü... Bunun bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce helikopterimiz düşürüldü... Bunun bedelini ağır ödeyecekler

Minibüs kamyonla çarpıştı

Minibüs kamyonla çarpıştı

PyeongChong 2018 Kış Olimpiyatları açılış seremonisi yapıldı

PyeongChong 2018 Kış Olimpiyatları açılış seremonisi yapıldı

Bu ünlünün yaptığı iş şaşkına çevirdi

Bu ünlünün yaptığı iş şaşkına çevirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA