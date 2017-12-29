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Derbi öncesi Beşiktaş Kulübü, tribün olaylarının yaşanmaması için taraftarlarını uyardı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Doğuş arasında 31 Aralık Pazar günü yapılacak derbi öncesinde siyah-beyazlı kulüp, tribün olaylarının yaşanmaması için taraftarlarını uyardı.

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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önceki maçlarda tribün olayları nedeniyle birçok ceza alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:     

"Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tek hedefi şampiyonluk olan Beşiktaş Sompo Japan takımımıza taraftarımızın en iyi desteği vereceğinden şüphemiz yoktur. Unutmayalım ki daha önce meydana gelen tribün olaylarından dolayı kulübümüz birçok kez para cezasına çarptırılmış ve artık oluşacak olaylardan ötürü ağır para ve saha kapatma cezalarıyla karşı karşıya kalmış durumdadır. Fenerbahçe Doğuş maçında alacağımız bir ceza, bir sonraki iç saha maçında takımımızı yalnız bırakmak demektir. Fenerbahçe Doğuş maçında, sadece takımımıza destek olalım. Küfür etmeyelim, ettirmeyelim. Sahaya yabancı madde atmayalım, attırmayalım."

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