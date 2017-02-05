Derbi öncesi Fenerbahçe'de 4 eksik!
Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe’de 4 futbolcunun, Beşiktaş’a karşı forma giymeyeceği öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler’de Volkan Şen ve Salih Uçan’ın sakatlıklarının devam ettiği, kadro dışı bırakıldıktan sonra yeni affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel’in de henüz tam olarak hazır olmadıkları için derbide kadroda yer almayacağı bildirildi.
Sakat oyuncuların tedavileri devam ederken, sağlık ekibi bu isimleri en kısa zamanda hazır hale getirmeye çalışıyor.
Fanatik
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