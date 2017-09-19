Derbi öncesi Fenerbahçe'ye Skrtel'den şok haber

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Alanyaspor maçında riske edilmeyen yıldız oyuncu Skrtel'den derbi öncesi kötü haber geldi. Kasığında problem olan Skrtel'in cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Kasığında problem olan yıldız oyuncunun durumu Cuma günü yapılacak son idmanda netlik kazanacak.

Bu oyuncu dışında Alanyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar'ında Beşiktaş maçında kadroda olmayacağı yerine Alper Potuk veya Mehmet Ekici'in ilk 11'de oynayacağı öğrenildi.

(Skorer)