Galatasaray'ın derbi forması #BirizBirlikteyiz!

23 Nisan pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde, sarı kırmızılılar maça göğsünde ‘Nef’ logosu yerine, #BirizBirlikteyiz etiketinin yer aldığı formalar ile çıkacak. Nef kendi adını taşıyan vakıf ile çocukların eğitimine destek vermek için farkındalık oluşturacak. Sarı kırmızılılar bu özel forma ile herkese çocukların eğitimine destek olma çağrısı yapacak.

İlk defa bir futbol takımı, göğsünde ana sponsor logosu yerine bir sosyal sorumluluk kampanyasının sloganını taşıyan formalarla maça çıkacak.