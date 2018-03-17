Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Derbi öncesi iki takım taraftarları arasında atışma!

Şampiyonluk kaderini yakından belirleyecek Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde stada gelen iki takımın taraftarları arasında atışma yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde başlama vuruşundan önce tansiyon yükseldi.
 
Ülker Stadı'na gelen Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesinde karşı tribün aleyhine tezahüratlarda bulundular.
 
ISINMA SIRASINDA TEPKİ
 
Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray futbolcularının ısınmaya çıkmasının ardından ise futbolculara tepki gösterdi. Galatasaraylı futbolcular da misafir tribününde yer alan taraftarların yanına gidip selamladı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PYD/PKK´nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü

PYD/PKK´nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

Ölmeden önceki son sözler

Ölmeden önceki son sözler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA