Derbi öncesi iki takım taraftarları arasında atışma!
Şampiyonluk kaderini yakından belirleyecek Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde stada gelen iki takımın taraftarları arasında atışma yaşandı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde başlama vuruşundan önce tansiyon yükseldi.
Ülker Stadı'na gelen Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesinde karşı tribün aleyhine tezahüratlarda bulundular.
ISINMA SIRASINDA TEPKİ
Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray futbolcularının ısınmaya çıkmasının ardından ise futbolculara tepki gösterdi. Galatasaraylı futbolcular da misafir tribününde yer alan taraftarların yanına gidip selamladı.
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