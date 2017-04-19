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Sabri Sarıoğlu içini Ayhan Akman'a döktü! 'Ben onlardan daha iyiyim'

Igor Tudor'un gelişiyle kadro dışı kalan Sabri Sarıoğlu, içini eski takım arkadaşı Ayhan Akman'a döktü.

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Galatasaray'da Igor Tudor'un gelişiyle forma şansı bulmakta zorlanan Sabri Sarıoğlu, eski takım arkadaşı, şimdiki hocası Ayhan Akman'la dertleşti.

Tudor'un Ç.Rize karşında 11'de oynattıktan sonra kızağa çektiği, Gençlerbirliği karşısında da süre vermediği tecrübeli futbolcu, geçen hafta 18'e dahi alınmamıştı.

Bu duruma isyan eden 32 yaşındaki futbolcu, yardımcı antrenöre kendisine haksızlık yapıldığını söyledi. Başakşehir ile oynanan son maçta sağ bekte görev yapan Semih'in çok hata yapmasından üzüntü duyduğunu belirten Sabri, "Çocuk zaten alışık olmadığı bir bölgede oynatıldı" ifadesini kullandı.

ÇOK ÇALIŞ 

Bu sezon Cavanda ve Linnes'ten daha formda olduğunu dile getiren Sabri, Ayhan Akman'a "En iyisi benim. Üçünden de iyiyim. Bunu herkes biliyor. Ayrıca Gençlerbirliği maçında da iyi performans göstermiştim. Derbide sahada olmak istiyorum" dedi. Akman ise eski takım arkadaşına sakin kalmasını ve derbiye kadar çok çalışmasını söyledi.

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