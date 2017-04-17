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Derbi öncesi Volkan Demirel'e özel uyarı

Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'ya çıkarma yapacak olan sarı lacivertli yöneticiler kaleci Volkan Demirel'i özellikle uyaracak.

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Fenerbahçe yavaş yavaş derbi havasına girmeye başladı. Advocaat, tüm rakipleri izin yaparken geçtiğimiz hafta içinde oyuncularına nefes aldırmadı. Bugünden itibaren Galatasaray derbisinin hazırlıkları tam gaz devam edecek. Sarı-Lacivertli Yönetim de bu hafta devreye girecek.

Aziz Yıldırım özellikle kritik maçlardan önce Samandıra’yı ziyaret edip, takıma motivasyon konuşması yapmayı bir gelenek haline getirdi. Bu gelenek, bu hafta da devam edecek. Başkanın, yöneticilerle birlikte cuma günü tesislere gitmesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım ve ekibi, idmanı izledikten sonra futbolcularla yemek yemeyi planlıyor. Yıldırım ayrıca takıma bir motivasyon konuşması da yapacak. Oyunculara, “Bu sezon haya kırıklığı yarattınız. İşte size fırsat. Sadece Türkiye Kupası yetmez, kalan derbileri de kazanın. Özellikle Galatasaray maçları camia için bir başka. 3 puanı alın ve kendinizi biraz olsun affettirin” mesajını vererek pazar günkü karşılaşmanın önemine vurgu yapacak.

"BU OYUNA GELME"

Türk Telekom Arena’da 16 Kasım 2014’te Kazakistan ile oynanan milli maçtan önce Volkan Demirel, tribünlerin kendisine küfretmesi nedeniyle sahayı terk etmişti.

O tarihten beri Ay-Yıldızlı formayı giymeyen tecrübeli file bekçisine yönetim, Galatasaray derbisi öncesi özel uyarı yapacak. Volkan’dan ne olursa olsun sakin kalması istenerek, “Sen bu takımın kaptanısın. Tribünler seni tahrik etmeye çalışabilir. Bu oyuna gelme. Çok kritik bir maça çıkıyoruz. Herkesten çok senin sakin kalman gerek. Ayrıca maçı 11 kişi tamamlamamız için de sana büyük iş düşüyor. Bu konuda sana güveniyoruz” mesajı verilecek.

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