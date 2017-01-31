Derbi öncesi yine ülkesine gitti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, derbi öncesi ülkesine gitme geleneğini bozmadı.
Hollandalı teknik adam, dünkü idmanın ardından takıma bir gün izin verip, ülkesine uçtu.
Yarın Türkiye'ye dönmesi beklenen Advocaat'ın Sarı-lacivertli futbolcularla kritik bir görüşme yapması planlanıyor. Dick takıma hesap soracak.
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