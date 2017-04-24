Derbi sonrası Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme
Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe, savunma ağırlıklı oynadığı ve ilk kaleyi bulan şutunu 86'da attığı maçta Galatasaray'ı 90+1'de gelen golle devirdi. Josef de Souza'nın golü Sarı Lacivertliler'e TT Arena'da hayat verdi.
Mücadele sonrası Fenerbahçe'nin maçı kazanmasında başrol oynayan Brezilyalı futbolcu Josef, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve mesajla ezeli rakibine göndermede bulundu.
Josef, maçtan bir kare paylaşırken altına da "Fenerbahçe, saygı duyun! 6alatasaray 0-1 Fenerbahçe" notunu yazdı.
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