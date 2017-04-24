Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Derbi sonrası Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme

Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe, savunma ağırlıklı oynadığı ve ilk kaleyi bulan şutunu 86'da attığı maçta Galatasaray'ı 90+1'de gelen golle devirdi. Josef de Souza'nın golü Sarı Lacivertliler'e TT Arena'da hayat verdi.
 
Mücadele sonrası Fenerbahçe'nin maçı kazanmasında başrol oynayan Brezilyalı futbolcu Josef, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve mesajla ezeli rakibine göndermede bulundu.
 
Josef, maçtan bir kare paylaşırken altına da "Fenerbahçe, saygı duyun! 6alatasaray 0-1 Fenerbahçe" notunu yazdı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu kadarına pes! Arkadaşları fidye için kaçırdı

Bu kadarına pes! Arkadaşları fidye için kaçırdı

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'de! Fiyatlar düştü...

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'de! Fiyatlar düştü...

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

Kraliçenin tacındaki milyonluk sır

Kraliçenin tacındaki milyonluk sır

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA