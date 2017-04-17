Trabzonspor, Kolombiyalı stoper Zapata'nın peşine düştü

Trabzonspor'a takımın içinden stoper önerisi geldi. Sezon başında Fabian Castillo devre arasında Hugo Rodallega'yı transfer eden bordo-mavililer, bu kez de başka Kolombiyalı Cristian Zapata'yı listeye aldı...

Daha önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Milan'ın stoperi hem Rodallega hem de Castillo tarafından değişik zamanlarda teknik direktör Ersun Yanal'a önerildi. Yanal ise iki oyuncusuna da, "Bu şehirde yaşamak isteyen oyuncular önceliğim" cevabını verdi.

Özellikle Rodallega, Zapata'nın dostu olduğunu zaman zaman yaptıkları konuşmalarda kendisine Trabzon'u anlattığını ve ilgisini çektiğini söylediği bildirildi. Yanal'ın da bu talebi başkan Muharrem Usta ile paylaştığı bildirilirken, Usta'nın Zapata'nın sezon sonuna kadar izlenilmesi talimatı verdiği ifade edildi. Gelen rapor olumlu olursa bonservis bedeli 2.5 milyon euro civarında olan 30 yaşındaki savunmacı için masaya oturulacak.

İLK GOLÜ DERBİDE ATTI

Bu sezon 10 maçta forma giyen tecrübeli savunmacı, ligdeki ilk golünü geçtiğimiz gün oynanan İnter derbisinde attı. Takımı 2-1 gerideyken sahneye çıkan Zapata, 90'daki golüyle beraberliği getirdi.