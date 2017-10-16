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Derbide en ucuz bilet 400 lira!

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

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Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda  saat 19.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, öncelikle GS Bonus Kart ve GS  Mobile sahipleri için satılacak.

Satışa sunulacak biletlerin fiyatları 400 ile 800 lira arasında  değişiyor.

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