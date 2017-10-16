Derbide en ucuz bilet 400 lira!

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, öncelikle GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satılacak.

Satışa sunulacak biletlerin fiyatları 400 ile 800 lira arasında değişiyor.